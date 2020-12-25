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Турция получит 4,5 миллиона доз вакцины Pfizer к концу марта

Анкара, Пятница 25 декабря 2020 22:34
Турция получит 4,5 миллиона доз вакцины Pfizer к концу марта
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Турция договорилась о покупке вакцины разработки Pfizer. К концу марта страна получит 4,5 миллиона доз.

Об этом сообщает Anadolu agency.

Правительство ожидает первые 550 тысяч доз к концу года или в начале января.

В рамках соглашения возможна покупка у Pfizer еще 30 миллионов доз препарата на тех же условиях, что и в первой сделке.

Ранее сегодня сообщалось, что Турция будет требовать наличие отрицательного теста на коронавирус у всех пассажиров авиарейсов. Норма вступит в силу с 28 декабря.

Также известно, что в Британии вакцинировали уже более 600 тысяч пациентов. В Израиле прививку от коронавируса получили уже 210 тысяч человек.

Кроме этого, в Мексике и Чили в четверг, 24 декабря, началась вакцинация населения от коронавируса. Первыми дозы препарата Pfizer получают медики, работающие с заболевшими COVID-19.

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