Туреччина схвалила вакцину Sinovac. Зробили перше щеплення

Агенство фармацевтичних препаратів Туреччини видало дозвіл на екстренне застосування вакцини від коронавірусу

Про це повідомило турецьке агентство "Анадолу".

Протягом 14 днів зразки вакцини досліджувалися турецькими лабораторіями. Тільки після цього регулятор видав дозвіл на екстренне застосування препарату

Нагадаємо, першу партію вакцини від коронавірусу компанії Загалом Туреччина має отримати 50 млн доз вакцини

Крім того, Туреччина домовилася про купівлю вакцини Pfizer. До кінця березня країна планує отримати 4,5 млн доз.