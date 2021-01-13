Турция одобрила вакцину Sinovac. Сделали первую прививку

Фото: вакцина от коронавируса Sinovac (GettyImages)

Агентство фармацевтических препаратов Турции выдало разрешение на экстренное применение вакцины от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac. Первым в стране прививку от коронавируса получил министр здравоохранения Ахмет Демирджан.

Об этом сообщило турецкое агентство "Анадолу".

На протяжении 14 дней образцы вакцины CoronaVac исследовались турецкими лабораториями. Только после этого регулятор выдал разрешение на экстренное применение препарата Sinovac.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, вакцинация турецкого населения начнется уже завтра, 14 января. Первыми прививку от коронавируса получат медицинские работники.

Напомним, первую партию вакцины от коронавируса компании Sinovac Турция получила в последние дни декабря. В общем Турция должна получить 50 млн доз вакцины Sinovac.

Кроме того, Турция договорилась о покупке вакцины Pfizer. До конца марта страна планирует получить 4,5 млн доз.