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Туреччина схвалила вакцину Sinovac. Зробили перше щеплення

Анкара, Середа 13 січня 2021 18:43
Туреччина схвалила вакцину Sinovac. Зробили перше щеплення
Фото: вакцина від коронавірусу Sinovac (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Агенство фармацевтичних препаратів Туреччини видало дозвіл на екстренне застосування вакцини від коронавірусу CoronaVac китайської компанії Sinovac. Першим в країні щеплення від коронавірусу отримав міністр охорони здоров'я Ахмет Демірджан.

Про це повідомило турецьке агентство "Анадолу".

Протягом 14 днів зразки вакцини CoronaVac досліджувалися турецькими лабораторіями. Тільки після цього регулятор видав дозвіл на екстренне застосування препарату Sinovac.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, вакцинація турецького населення почнеться вже завтра, 14 січня. Першими щеплення від коронавірусу отримають медичні працівники.

Нагадаємо, першу партію вакцини від коронавірусу компанії Sinovac Туреччина отримала в останні дні грудня. Загалом Туреччина має отримати 50 млн доз вакцини Sinovac.

Крім того, Туреччина домовилася про купівлю вакцини Pfizer. До кінця березня країна планує отримати 4,5 млн доз.

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