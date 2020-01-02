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В Турции задержали семь человек из-за побега экс-главы Nissan

Новости » Общество     02.01.2020 - 15:15
В Турции задержали семь человек из-за побега экс-главы Nissan
Фото: Карлос Гон (GettyImages)

Их подозревают в соучастии в организации побега Карлоса Гона

Власти Турции задержали семь человек, в том числе четырех пилотов бизнес-джетов, подозреваемых в соучастии в организации побега из Японии в Ливан бывшего главы альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, перелеты осуществлялись сотрудниками турецкого холдинга MNG Holding. Гона транспортировали в закрытом ящике, предположительно, футляре для контрабаса.

Руководство аэропорта Стамбула не было в курсе, что Гон находился на борту самолетов. Предположительно, помощь в организации побега оказывали сотрудники частных охранных компаний Ливана и Соединенных Штатов.

Напомним, 31 декабря Карлос Гон, которого должны были судить в Японии по обвинению в сокрытии доходов, совершил побег в Ливан. Он заявил, что он не хочет находиться в заложниках мошеннической системы правосудия Японии.

Ранее прокуратура Токио предъявила обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Его обвиняют в присвоении средств концерна Nissan. По данным прокуратуры, Гон благодаря мошеннической схеме перевода денег дилерской компании в Омане похитил почти 5 млн долларов.

Карлоса Гона, которого ранее освободили под залог, 4 апреля снова арестовали. Гон отрицает все обвинения и обвинил чиновников Nissan в том, что они пытаются заставить его "замолчать".

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