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Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

Новости » В мире    22.04.2019 - 09:47
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Фото: Карлос Гон (GettyImages)

Его обвиняют в присвоении почти 5 млн долларов

Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Об этом сообщает NHK.

Его обвиняют в присвоении средств концерна Nissan. По данным прокуратуры, Гон благодаря мошеннической схеме перевода денег дилерской компании в Омане похитил почти 5 млн долларов.

Напомним, Карлоса Гона, которого ранее освободили под залог, утром, 4 апреля, снова взяли под стражу. Гон отрицает все обвинения и обвинил чиновников Nissan в том, что они пытаются заставить его "замолчать".

"Мой арест этим утром является возмутительным и произвольным. Это часть попытки некоторых людей в Nissan заставить меня замолчать, вводя в заблуждение прокуроров", - заявил Гон.

Ранее Nissan признал незаконное получение Карлосом Гоном 7,8 млн евро. Нынешние главные исполнительные директора Nissan и Mitsubishi Хирото Саикава и Осаму Масуко не были осведомлены об этих выплатах, несмотря на то, что они, наряду с Гоном, входят в совет директоров СП, принадлежащего двум компаниям в равных долях.

В декабре 2018 года специальная следственная группа Токийской прокуратуры снова арестовала Гона.

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