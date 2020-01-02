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У Туреччині затримали сім осіб через втечу екс-глави Nissan

Новини » Суспільство     02.01.2020 - 15:15
У Туреччині затримали сім осіб через втечу екс-глави Nissan
Фото: Карлос Гон (GettyImages)

Їх підозрюють у співучасті в організації втечі Карлоса Гона

Влада Туреччини затримали сім осіб, у тому числі чотирьох пілотів бізнес-джетів, підозрюваних у співучасті в організації втечі з Японії в Ліван колишнього глави альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, перельоти здійснювалися співробітниками турецького холдингу MNG Holding. Гона транспортували в закритому ящику, імовірно, футлярі для контрабаса.

Керівництво аеропорту Стамбула не було в курсі, що Гон перебував на борту літаків. Імовірно, допомога в організації втечі надавали співробітники приватних охоронних компаній Лівану та Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 31 грудня Карлос Гон, якого повинні були судити в Японії за звинуваченням у приховуванні доходів, здійснив втечу в Ліван. Він заявив, що він не хоче перебувати в заручниках шахрайської системи правосуддя Японії.

Раніше прокуратура Токіо пред'явила звинувачення екс-главі альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Його звинувачують у привласненні коштів концерну Nissan. За даними прокуратури, Гон завдяки шахрайською схемою переказу грошей дилерської компанії в Омані викрав майже 5 млн доларів.

Карлоса Гона, якого раніше звільнили під заставу, 4 квітня знову заарештували. Гон заперечує всі звинувачення і звинуватив чиновників Nissan в тому, що вони намагаються змусити його "замовкнути".

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