Экс-глава Nissan сбежал в Ливан из-под домашнего ареста в Японии

Фото: Карлос Гон (GettyImages)

По словам Гона, он не хочет находиться в заложниках мошеннической системы правосудия Японии

Бывший глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, которого должны были судить в Японии по обвинению в сокрытии доходов, сбежал в Ливан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Гона,он не хочет находиться в заложниках мошеннической системы правосудия Японии.

"Я сейчас нахожусь в Ливане, и больше не буду находиться в заложниках мошеннической системы правосудия Японии, где действует презумпция вины, широко распространена дискриминация, а основные права человека нарушаются", - говорится заявлении бывшего топ-менеджера компании.

Он заявил, что "не сбежал от правосудия, а избежал неправосудия и политических гонений".

Каким образом Гон оказался в Ливане, он не сообщил. По данным ливанского издания Al-Joumhouriya, Гон прилетел в Бейрут из Турции на частном самолете.

Отметим, что между Японией и Ливаном нет договора об экстрадиции.

Напомним, прокуратура Токио предъявила обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Его обвиняют в присвоении средств концерна Nissan. По данным прокуратуры, Гон благодаря мошеннической схеме перевода денег дилерской компании в Омане похитил почти 5 млн долларов.

Карлоса Гона, которого ранее освободили под залог, утром, 4 апреля, снова взяли под стражу. Гон отрицает все обвинения и обвинил чиновников Nissan в том, что они пытаются заставить его "замолчать".

"Мой арест этим утром является возмутительным и произвольным. Это часть попытки некоторых людей в Nissan заставить меня замолчать, вводя в заблуждение прокуроров", - заявил Гон.