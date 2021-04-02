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В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали до 40 человек

Новина українською → Сушехри, Пятница 02 апреля 2021 08:32
В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали до 40 человек Фото: в Турции перевернулся автобус (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Турции автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Агра-Стамбул, съехал с автодороги в кювет и перевернулся. Пострадали 39 человек.

Об этом сообщает CNN Türk.

Автобус съехал в кювет с трассы D-100 у города Сушехри. По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель не справился с управлением транспортного средства.

Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

Напомним, в турецкой провинции Батман микроавтобус, который перевозил школьников и работников текстильного предприятия, сорвался со скалы.

Ранее в Грузии в горах микроавтобус с пассажирами упал в пропасть. В результате происшествия погибли 17 человек, еще трое получили ранения. Тогда грузинское МВД начало расследование по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".

Также РБК-Украина писало, что в Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом, пострадали 40 человек. Авария произошла в населенном пункте Банниторп недалеко от города Палмерстон-Норт на Северном острове.

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