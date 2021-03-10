В Турции автобус сорвался со скалы, погибли дети
В турецкой провинции Батман микроавтобус, который перевозил школьников и работников текстильного предприятия, сорвался со скалы. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли двое детей.
Об этом сообщает NTV.
"Два человека погибли и 24 получили ранения, у троих из них серьезные травмы, в результате падения сервисного микроавтобуса с 300-метровой скалы", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что местные жители создали живую цепь на склоне, чтобы помочь спасательным службам достать пострадавших. Сейчас пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Фото: авария в Турции (ntv.com.tr)
Напомним, ранее в Грузии в горах микроавтобус с пассажирами упал в пропасть. В результате происшествия погибли 17 человек, еще трое получили ранения. Тогда грузинское МВД начало расследование по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
Также РБК-Украина писало, что в Новой Зеландии школьный автобус столкнулся с поездом, пострадали 40 человек. Авария произошла в населенном пункте Банниторп недалеко от города Палмерстон-Норт на Северном острове.