В Турции автобус сорвался со скалы, погибли дети

В турецкой провинции Батман микроавтобус, который перевозил школьников и работников текстильного предприятия, сорвался со скалы. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли двое детей.

"Два человека погибли и 24 получили ранения, у троих из них серьезные травмы, в результате падения сервисного микроавтобуса с 300-метровой скалы", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что местные жители создали живую цепь на склоне, чтобы помочь спасательным службам достать пострадавших. Сейчас пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Фото: авария в Турции (ntv.com.tr)