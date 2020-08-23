В Грузии автобус упал в пропасть, есть погибшие

Фото: авария (РБК-Украина)

Микроавтобус упал с высоты примерно 80 метров

В Грузии в горах микроавтобус с пассажирами упал в пропасть. В результате происшествия погибли 17 человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.

Инцидент произошел в селе Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети. Микроавтобус упал с высоты примерно 80 метров.

На месте мобилизованы полиция, спасатели и скорая помощь.

"Спасатели уже доставили пострадавших на безопасную территорию, бригады скорой помощи перевозят их в клиники. Поиски оставшихся пассажиров продолжаются. Кроме того, проводится идентификация тел пассажиров и другие оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в заявлении.

МВД Грузии ведет расследование по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Столичном шоссе столкнулись внедорожник и легковой автомобиль; три человека погибли, еще двое получили ранения.

Кроме того, в Херсонской области вблизи города Скадовск произошло ДТП, в результате которой погибли трое человек, среди них двое детей.