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У Туреччині перекинувся пасажирський автобус, постраждали до 40 осіб

Новость на русском → Сушехри, П'ятниця 02 квітня 2021 08:32
У Туреччині перекинувся пасажирський автобус, постраждали до 40 осіб Фото: у Туреччині перекинувся автобус (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У Туреччині автобус з пасажирами, що слідував за маршрутом Агра-Стамбул, з'їхав з автодороги в кювет і перекинувся. Постраждали 39 людей.

Про це повідомляє CNN Türk.

Автобус з'їхав в кювет з траси D-100 у міста Сушехри. За попередніми даними, аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням транспортного засобу.

Постраждалих госпіталізували в найближчу лікарню.

Нагадаємо, в турецькій провінції Батман мікроавтобус, який перевозив школярів та працівників текстильного підприємства, зірвався зі скелі.

Раніше в Грузії в горах мікроавтобус з пасажирами впав у прірву. В результаті події загинули 17 людей, ще троє отримали поранення. Тоді грузинське МВС почало розслідування за статтею "порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту".

Також РБК-Україна писало, що в Новій Зеландії шкільний автобус зіткнувся з потягом, постраждали 40 осіб. Аварія сталася в населеному пункті Банниторп недалеко від міста Палмерстон-Норт на Північному острові.

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