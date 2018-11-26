В Турции обеспокоены атакой украинских кораблей со стороны РФ

Фото: Керченский пролив (facebook.com)

В МИД Турции отметили, что следят за развитием событий

Министерство иностранных дел (МИД) Турции призывает разблокировать Керченский пролив и не допустить обострения ситуации и нарушения стабильности в регионе Черного моря. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИДа Турции.

В Турции подчеркнули, что следят за развитием событий и обеспокоены атакой украинских кораблей со стороны РФ.

"Как Черноморская страна, мы подчеркиваем, что пути из Керченского пролива не могут блокироваться. Мы призываем избегать шагов, которые могут поставить под угрозу региональный мир и стабильность, уважать международное право и избежать эскалации напряженности, действовать в рамках здравого смысла и умеренно", - говорится в заявлении.

Отметим, Украина готовит заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно защиты прав украинских военных моряков, захваченных Российской Федерацией.

Также Канада требует от Российской Федерации вернуть захваченные украинские военные корабли. В заявлении МИД говорится, что Канада осуждает российскую агрессию в отношении Украины в Керченском проливе. Кроме того, Канада заявила о непреклонность поддержки суверенитета Украины.

РБК-Украина писало, что линию разграничения на Донбассе начал мониторить разведывательный беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США.