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У Туреччині занепокоєні атакою українських кораблів з боку РФ

Новини » Політика    26.11.2018 - 11:59
У Туреччині занепокоєні атакою українських кораблів з боку РФ
Фото: Керченська протока (facebook.com)

В МЗС Туреччини наголосили, що слідкують за розвитком подій

Міністерство закордонних справ (МЗС) Туреччини закликає розблокувати Керченську протоку і не допустити загострення ситуації та порушення стабільності у регіоні Чорного моря. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС Туреччини.

В Туреччині наголосили, що слідкують за розвитком подій та занепокоєні атакою українських кораблів з боку РФ.

"Як Чорноморська країна, ми підкреслюємо, що шляхи з Керченської протоки не можуть блокуватися. Ми закликаємо уникати кроків, які можуть поставити під загрозу регіональний мир та стабільність, поважати міжнародне право та уникнути ескалації напруженості, діяти в межах здорового глузду та помірковано", - йдеться у заяві.

Відзначимо, Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених Російською Федерацією.

Також Канада вимагає від Російської Федерації повернути захоплені українські військові кораблі. У заяві МЗС йдеться, що Канада засуджує російську агресію щодо України в Керченській протоці. Крім того, Канада заявила про непохитність підтримки суверенітету України.

РБК-Україна також писало, що лінію розмежування на Донбасі почав моніторити розвідувальний безпілотний літальний апарат Військово-повітряних сил США.

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