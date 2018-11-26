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Беспилотник США совершает разведывательный полет над Донбассом

Новости » Политика    26.11.2018 - 10:50
Беспилотник США совершает разведывательный полет над Донбассом
Иллюстративное фото (RQ4 insideunmannedsystems.com)

Беспилотник взлетел с авиабазы в Италии и начал полет над территорией Украины

Линию разграничения на Донбассе начал мониторить разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk 11-2047 FORTE10 Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский милитарный портал.

Как сообщается, беспилотник взлетел с авиабазы в Италии и около 9:00 начал полет над территорией Украины.

Напомним, украинские военные в зоне операции Объединенных сил на Донбассе сбили очередной российский беспилотник. Военные обнаружили беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан-10". Беспилотник собирал разведывательную информацию по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино.

До этого был обнаружен беспилотник над воинской частью в Бахмуте. В Минобороны отметили, что подозреваемого, его автомобиль, дроны и ноутбук передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

РБК-Украина писало, что Российская Федерация передала боевикам на оккупированном Донбассе экспериментальные образцы зажигательных боеприпасов.

17 ноября в результате неудачного испытания загорелся российский беспилотник, после чего возник пожар, который уничтожил военное имущество и автомобиль руководителя разведки одного из с'єднань российских оккупационных войск.

На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДонбассбеспилотник
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