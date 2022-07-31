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У Туреччині назвали можливу дату відправки першого судна з українським зерном

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Анкара, Неділя 31 липня 2022 12:29
У Туреччині назвали можливу дату відправки першого судна з українським зерном Фото: у Туреччині вважають, що перше судно з українським зерном відправиться 1 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Перше судно з українським зерном може вийти в море вже завтра, 1 серпня. Однак переговори з цього питання все ще тривають.

Про це заявив прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин, повідомляє РБК-Україна з посиланням TRT Haber.

"Переговори тривають. Цілком ймовірно, що перше судно відправиться завтра вранці", - сказав він.

Зернова угода

Нагадаємо, що 22 липня в Стамбулі було підписано угоду про запуск "зернового коридору" з України.

При цьому вже на наступний день Росія випустила ракети по порту Одеси, де знаходилося зерно для експорту.

Як раніше заявляв президент Володимир Зеленський, експорт українського зерна може стартувати вже незабаром.

Сьогодні в Туреччині повідомили, що перший караван з українським зерном прибуде в порт Стамбула 3 серпня. Планується, що продовольство відправиться в Сомалі.

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