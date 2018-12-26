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В Турции в ДТП с автобусами пострадали 55 человек

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 10:15
В Турции в ДТП с автобусами пострадали 55 человек
Фото: место аварии (twitter.com/dailysabah)

В результате аварий погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли и 55 получили ранения в среду, 26 декабря в двух авариях с автобусами в центральной части Турции и столице Анкаре. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Sabah.

В издании сообщается, что три человека, в том числе ребенок, погибли в провинции Кыршехир, а 35 человек получили ранения после того, как автобус свернул с дороги и перевернулся из-за сильного снегопада. Местные власти отметили, что 6 раненых находятся в критическом состоянии.

Вторая авария произошла возле Анкары, в результате чего 20 человек получили ранения. О погибших не сообщалось.

Напомним, 1 ноября в Турции пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли два человека. Примерно в 6 часов утра автобус врезался в заднюю часть грузовика на шоссе вблизи города Тося в северной части страны. В результате ДТП пострадали 34 пассажира.

Также 25 декабря вследствие столкновения автобуса и грузовика в Демократической республике Конго погибли по меньшей мере 27 человек, еще 17 получили ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на юго-востоке Китая в городе Лунянь мужчина с ножом угнал автобус, в результате чего погибли не менее 5 человек, еще 21 получил ранения.

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