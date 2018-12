В Китае мужчина с ножом захватил автобус, есть жертвы

Причины происшествия устанавливаются

На юго-востоке Китая в городе Лунянь мужчина с ножом угнал автобус в результате чего погибло не менее 5 человек, еще 21 получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В полиции рассказали, что мужчина с ножом угнал автобус общественного транспорта и при попытке бегства наехал на пешеходов, а также спровоцировал ДТП, что привело к жертвам. Правоохранители заявили, что нападавший был задержан, а пострадавшим оказана первая медецинская помощь.

Полиция устанавливает причины инцидента и ведет расследование.

#BREAKING At least five people were killed and 21 others injured after a man carrying a knife hijacked a bus in the southeastern city of #Longyan in Fujian province, China pic.twitter.com/G2aaivqa03