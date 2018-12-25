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В Китае мужчина с ножом захватил автобус, есть жертвы

Новости » Происшествия    25.12.2018 - 13:48
В Китае мужчина с ножом захватил автобус, есть жертвы
Иллюстративное фото (twitter.com/NEWSANTANDER)

Причины происшествия устанавливаются

На юго-востоке Китая в городе Лунянь мужчина с ножом угнал автобус в результате чего погибло не менее 5 человек, еще 21 получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В полиции рассказали, что мужчина с ножом угнал автобус общественного транспорта и при попытке бегства наехал на пешеходов, а также спровоцировал ДТП, что привело к жертвам. Правоохранители заявили, что нападавший был задержан, а пострадавшим оказана первая медецинская помощь. 

Полиция устанавливает причины инцидента и ведет расследование.

Ранее сообщалось, что в британском Ливерпуле автомобиль въехал в толпу. В полиции заявили, что арестовали 19-летнего мужчину, который находился за рулем автомобиля, по подозрению в причинении серьезных увечий в результате опасного вождения.

Напомним, на Закарпатье мужчина въехал в толпу людей. 35-летний мужчина, двигаясь по ул. Космонавтов, на почве неприязненных отношений намеренно совершил наезд автомобилем на свою 34-летнюю родную сестру, рядом с ней находилось еще четверо человек - сожитель потерпевшей и соседи, все они получили телесные повреждения, сестра водителя от полученных травм скончалась в больнице.

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