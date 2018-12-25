ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Конго автобус столкнулся с грузовиком: 27 погибших

Новости » Происшествия    25.12.2018 - 23:59
В Конго автобус столкнулся с грузовиком: 27 погибших
Иллюстративное фото (GettyImages)

Еще 17 человек получили ранения

Вследствие столкновения автобуса и грузовика в Демократической республике Конго погибли по меньшей мере 27 человек, еще 17 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По сообщению властей страны, ДТП произошло ночью в городе Кисанту, в 200 километрах столицы страны, Киншасы.

Во время аварии еще 17 человек были ранены.

Местная полиция заявляет, что причиной столкновения стало превышение скорости.

Напомним, на юго-востоке Китая в городе Лунянь мужчина с ножом угнал автобус, в результате чего погибли не менее 5 человек, еще 21 получил ранения.

РБК-Украина писало, что в штате Джорджия (США) разбился легкомоторный самолет Cessna, в результате катастрофы погибли три человека.

Автобус врезался в несколько автомобилей и пробил разделительное ограждение, после чего выехал на встречную полосу шоссе 405. В настоящее время несколько полос автострады в южном направлении остаются перекрытыми.

В Китае мужчина с ножом захватил автобус, есть жертвы
Новости Украины ДТПпострадавшиеавтобусгрузовик
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь