В Конго автобус столкнулся с грузовиком: 27 погибших

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Еще 17 человек получили ранения

Вследствие столкновения автобуса и грузовика в Демократической республике Конго погибли по меньшей мере 27 человек, еще 17 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По сообщению властей страны, ДТП произошло ночью в городе Кисанту, в 200 километрах столицы страны, Киншасы.

Во время аварии еще 17 человек были ранены.

Местная полиция заявляет, что причиной столкновения стало превышение скорости.

Напомним, на юго-востоке Китая в городе Лунянь мужчина с ножом угнал автобус, в результате чего погибли не менее 5 человек, еще 21 получил ранения.

РБК-Украина писало, что в штате Джорджия (США) разбился легкомоторный самолет Cessna, в результате катастрофы погибли три человека.

Автобус врезался в несколько автомобилей и пробил разделительное ограждение, после чего выехал на встречную полосу шоссе 405. В настоящее время несколько полос автострады в южном направлении остаются перекрытыми.