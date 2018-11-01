В Турции в результате ДТП с автобусом пострадали 34 человека

Фото: место аварии (twitter.comDailySabah)

Также в результате ДТП погибли два человека

В четвер, 1 ноября, в Турции пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DHA.

Также в результате ДТП пострадали 34 пассажира. Примерно в 6 часов утра автобус врезался в заднюю часть грузовика на шоссе вблизи города Тося в северной части страны. Водитель транспортного средства вместе с помощником скончались на месте. Что стало причиной аварии пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Израиле в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли 8 человек, в частности, 6 детей.

Отмечается, что в минибусе на момент аварии находились восемь человек, в результате столкновения автомобиль загорелся, все находившиеся в нем люди погибли.

Также сообщалось, что в китайском городе Чунцин, что на юго-западе страны, пассажирский автобус упал в реку с 60-метрового моста и утонул, погибли 2 человека.