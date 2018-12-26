У Туреччині в ДТП з автобусами постраждали 55 людей

Фото: місце аварії (twitter.com/dailysabah)

У результаті аварій загинули три людини

Щонайменше три людини загинули і 55 отримали поранення в середу, 26 грудня в двох аваріях з автобусами в центральній частині Туреччини і столиці Анкарі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Sabah.

У виданні повідомляється, що три людини, у тому числі дитина, загинули в провінції Киршехір, а 35 осіб отримали поранення після того, як автобус звернув з дороги і перекинувся через сильний снігопаду. Місцева влада зазначила, що 6 поранених перебувають у критичному стані.

Друга аварія сталася біля Анкари, в результаті чого 20 осіб отримали поранення. Про загиблих не повідомлялося.

Нагадаємо, 1 листопада в Туреччині пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого загинули дві людини. Приблизно о 6 годині ранку автобус врізався в задню частину вантажівки на шосе поблизу міста Тося в північній частині країни. В результаті ДТП постраждали 34 пасажира.

Також 25 грудня внаслідок зіткнення автобуса і вантажівки в Демократичній республіці Конго загинули щонайменше 27 людей, ще 17 отримали поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на південному сході Китаю в місті Лунянь чоловік з ножем викрав автобус, в результаті чого загинули не менше 5 осіб, ще 21 отримав поранення.