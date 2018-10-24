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Саудівський принц зробив заяву після вбивства журналіста Хашкаджі

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 18:39
Фото: Мохаммед Бін Салман (GettyImages)
Фото: Мохаммед Бін Салман (GettyImages)

Наслідний принц сказав, що "цей злочин був болючим для всіх саудівців"

Саудівський принц Мохаммед Бін Салман назвав вбивство журналіста Джамала Хашкаджі "жахливим" і сказав, що він всіх винуватців "притягне до відповідальності". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на СNN.

Виступаючи на конференції в Ер-Ріяді в середу, 24 жовтня, наслідний принц сказав, що "цей злочин був болючим для всіх саудівців".

"Саудівська Аравія притягне до відповідальності винуватців цього жахливого злочину, вони постануть перед судом. Немає ніяких сумнівів, - сказав він.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассири.

Нагадаємо, уряд Саудівської Аравії пообіцяв залучити до відповідальності всіх причетних до вбивства опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, "незалежно від того, ким вони можуть бути".

Також президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вбивство опозиційного саудівського журналіста Хашкаджі в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі було спланованим.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у вівторок, 23 жовтня, стало відомо, що тіло вбитого відомого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі було виявлено в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

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