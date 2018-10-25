У Туреччині допитали 38 співробітників саудівської дипмісії у зв'язку з вбивством Хашкаджі

Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)

Ще п'ять співробітників дипмісії очікують запрошення на допит в якості свідків

В рамках розслідування справи про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі у генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі (Туреччина) завершився допит 38 співробітників дипмісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Анадолу".

Повідомляється, що перший допит у справі про вбивство журналіста був проведений 19 жовтня.

Представників слідчих органів цікавить, чи стали співробітники дипмісії свідками якого-небудь інциденту в день вбивства Хашкаджі, чи бачили раніше саудівського журналіста і прибулих в будівлю генконсульства 15 громадян Саудівської Аравії.

Як зазначає турецьке агентство, ще п'ять співробітників дипмісії очікують запрошення на допит в якості свідків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті Джамаля Хашкаджі і тепер стверджує, що його вбивство було умисним. Зокрема, державний прокурор Сауда аль-Мохеба стверджує, що слідчі прийшли до такого висновку після ознайомлення з доказами, представленими турецькою стороною в рамках спільного розслідування.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассірі.

Уряд Саудівської Аравії пообіцяв притягнути до відповідальності всіх причетних до вбивства опозиційного журналіста, "незалежно від того, ким вони можуть бути".

Саудівський принц Мохаммед Бін Салман назвав вбивство Джамала Хашкаджі "жахливим" і сказав, що він всіх винуватців "притягне до відповідальності".