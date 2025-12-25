На руїнах війни: Росія готує "воєнні тури" на окупованому Донбасі, - The Times

Окупаційна адміністрація на Донеччині працює над проєктом так званого "воєнного туризму", попри триваючі бойові дії. За задумом Кремля, зруйновані війною міста мають стати туристичними маршрутами та джерелом прибутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

"Ініціатива має на меті залучити туристів до "місць військової слави" та стимулювати місцеву економіку", - заявив віцепрем’єр самопроголошеної "ДНР" Кирило Макаров.

Водночас він не уточнив, як саме окупаційна влада планує гарантувати безпеку відвідувачів у регіоні, де бойові дії не припиняються.

Донецька область стала місцем одних із найкровопролитніших боїв, зокрема битви за Бахмут, де, за оцінками, могли загинути десятки тисяч російських військових.

Серед ключових локацій також називається Маріуполь, майже повністю зруйнований російськими бомбардуваннями у 2022 році.

Проєкт "воєнного туризму" є частиною загальноросійської програми "Туризм та гостинність", запуск якої запланований на 2026 рік.

За словами Макарова, близько мільярда рублів планують інвестувати у відновлення готелів та інфраструктури Донеччини, однак джерела фінансування не розкриваються.

The Times пише, що в багатьох районах вода подається нерегулярно або відсутня взагалі - мешканці змушені копати колодязі чи збирати дощову воду. Влітку в мережі з’явилося відео, де діти з окупованих територій звертаються до Володимира Путіна з проханням допомогти з водопостачанням.

Одна з жительок регіону розповіла журналістам, що може прийняти душ лише за межами окупованої території - у Ростові-на-Дону, за 160 кілометрів від дому. За її словами, це єдиний спосіб "відчути себе людиною".

Попри це, Володимир Путін публічно називає Донецьку та Луганську області "родючим грунтом для розвитку туризму" та закликає бізнес інвестувати в регіон.

Призначений Кремлем мер Маріуполя Олег Моргун заявив, що до 2030 року місто може відвідати до мільйона туристів, визнавши при цьому "серйозні проблеми з інфраструктурою".

Окупація Донбасу

Росія окупувала частину Донецької області ще у 2014 році, задовго до повномасштабного вторгнення в Україну.

З 2022 року регіон став ареною масових руйнувань і гуманітарної катастрофи, зокрема в Маріуполі, де, за словами президента України Володимира Зеленського, загинули щонайменше 20 тисяч людей.

Окупаційна влада вже відновила Драматичний театр Маріуполя, який був зруйнований під час російського авіаудару, попри напис "Діти" перед будівлею. Перші вистави там планують показати на новорічні свята.

У Маріупольській міській раді, яка після окупації працює в Дніпрі, заявили, що загарбники намагаються перетворити трагедію міста, масові поховання та руїни на інструмент пропаганди і заробітку.

Раніше західні ЗМІ також повідомляли, що Росія використовує мережу проплачених блогерів та інфлюєнсерів, які створюють ілюзію "нормального життя" в окупованому Маріуполі.

За даними журналістів, на захоплених територіях діють спеціальні "блогерські школи" під патронатом окупаційних адміністрацій.

Ідея "воєнного туризму" є не лише економічним проєктом, а й частиною ширшої інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на легітимізацію окупації та стирання пам’яті про воєнні злочини.