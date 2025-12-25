"Танці на кістках": у Маріуполі росіяни відкривають драмтеатр, де загинули люди

У Маріуполі драматичний театр, який був знищений під час авіаудару РФ у 2022 році, планують знову відкрити до кінця місяця. актори назвали це "танцями на кістках".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Символ воєнного злочину РФ

Як зазначається у статті, будівля театру стала символом одного з найстрашніших злочинів війни Росії проти України. Під час удару в підвалі театру переховувалися сотні мирних жителів, а перед будівлею великими літерами було написано слово "ДІТИ".

За підтвердженими даними, загинули щонайменше десятки людей, однак реальна кількість жертв може бути значно більшою.

The Guardian пише, що російська окупаційна влада подає реконструкцію театру як символ "відродження" Маріуполя.

Відкриття театру

Кремль зробив відбудову міста однією з візитних карток свого правління на окупованих територіях, водночас цей процес супроводжується арештами критиків, конфіскацією майна та витісненням тисяч українців з їхніх домівок.

Після майже двох років реконструкції театр планують відкрити виставою "Аленька квіточка" - російською казкою.

У заяві театру зазначається, що "театр відроджується разом із Маріуполем", а на сцену нібито повертається російська та радянська класика.

Що розповідають актори

Колишні актори театру жорстко розкритикували ці плани. Маріупольський фотограф Євген Сосновський, який після окупації міста переїхав до Києва, назвав повторне відкриття проявом цинізму.

За його словами, на цьому місці має бути меморіал загиблим маріупольцям, а не розважальний заклад.

Росія офіційно заперечує відповідальність за удар по театру та стверджує, що вибух стався всередині будівлі. Водночас низка незалежних розслідувань, зокрема Amnesty International, дійшли висновку, що руйнування були спричинені навмисним авіаударом російських військ, який має бути розслідуваний як воєнний злочин.

Колишня акторка театру Віра Лебединська, яка нині мешкає в Ужгороді, не уявляє, як на цьому місці можуть звучати пісні та відбуватися вистави.

"Розваги, пісні та танці на всіх кістках? У мене таке відчуття, що душі людей, які там загинули, не дозволять їм добре там виступити", - висловилася вона.

Зараз Лебединська разом з іншими маріупольськими акторами бере участь у виставі "Маріупольська драма", що розповідає про події в театрі під час облоги міста та гастролює країнами Європи.

"Спочатку було дуже важко грати в цьому, і я дивувалася, чому я маю все це пам’ятати, але я продовжувала і зрозуміла, що моя місія - розповісти світові про те, що сталося там, у театрі", - сказала Лебединська.

Тим часом частина акторів залишилася в окупованому Маріуполі та співпрацює з новим театром. За словами Сосновського, для них головне - можливість виходити на сцену, незалежно від того, де вона знаходиться.

Колишній директор театру залишився у місті, однак був понижений і нині керує оркестром. Новим керівником закладу російська влада призначила Ігоря Солоніна, колишнього заступника директора Донецького цирку.