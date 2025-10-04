ЦНС повідомляє про масове залучення педагогів із Росії для роботи на окупованих територіях
Окупаційна влада завозить у населені пункти ТОТ нові партії "вчителів" із російських регіонів за контрактами та виплатами - щоб поповнити штат шкіл і замінити місцевих педагогів, які відмовилися співпрацювати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору (ЦНС) у мережі Telegram.
За даними Центру національного опору, на тимчасово окуповані території прибувають освітяни з глибинки Росії, часто разом із сім'ями. Їх розміщують у житло, звільнене у жителів, які виїхали, що змінює демографічну структуру населених пунктів.
Цілі та наслідки
Окупаційні адміністрації, як повідомляє ЦНС, планують через нових педагогів впроваджувати проросійський порядок денний у навчальних програмах і знижувати вплив української ідентичності серед школярів. Місцеві вчителі, які відмовилися співпрацювати, втрачають робочі місця або йдуть із системи.
Центр національного спротиву фіксує такі факти та просить громадян повідомляти про співпрацю з окупантами через офіційні канали, щоб документувати правопорушення та збирати докази.
