На руинах войны: Россия готовит "военные туры" на оккупированном Донбассе, - The Times

Оккупационная администрация в Донецкой области работает над проектом так называемого "военного туризма", несмотря на продолжающиеся боевые действия. По замыслу Кремля, разрушенные войной города должны стать туристическими маршрутами и источником прибыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

"Инициатива имеет целью привлечь туристов к "местам воинской славы" и стимулировать местную экономику", - заявил вице-премьер самопровозглашенной "ДНР" Кирилл Макаров.

При этом он не уточнил, как именно оккупационные власти планируют гарантировать безопасность посетителей в регионе, где боевые действия не прекращаются.

Донецкая область стала местом одних из самых кровопролитных боев, в частности битвы за Бахмут, где, по оценкам, могли погибнуть десятки тысяч российских военных.

Среди ключевых локаций также называется Мариуполь, почти полностью разрушенный российскими бомбардировками в 2022 году.

Проект "военного туризма" является частью общероссийской программы "Туризм и гостеприимство", запуск которой запланирован на 2026 год.

По словам Макарова, около миллиарда рублей планируют инвестировать в восстановление гостиниц и инфраструктуры Донетчины, однако источники финансирования не раскрываются.

The Times пишет, что во многих районах вода подается нерегулярно или отсутствует вообще - жители вынуждены копать колодцы или собирать дождевую воду. Летом в сети появилось видео, где дети с оккупированных территорий обращаются к Владимиру Путину с просьбой помочь с водоснабжением.

Одна из жительниц региона рассказала журналистам, что может принять душ только за пределами оккупированной территории - в Ростове-на-Дону, в 160 километрах от дома. По ее словам, это единственный способ "почувствовать себя человеком".

Несмотря на это, Владимир Путин публично называет Донецкую и Луганскую области "плодородной почвой для развития туризма" и призывает бизнес инвестировать в регион.

Назначенный Кремлем мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что к 2030 году город может посетить до миллиона туристов, признав при этом "серьезные проблемы с инфраструктурой".

Оккупация Донбасса

Россия оккупировала часть Донецкой области еще в 2014 году, задолго до полномасштабного вторжения в Украину.

С 2022 года регион стал ареной массовых разрушений и гуманитарной катастрофы, в частности в Мариуполе, где, по словам президента Украины Владимира Зеленского, погибли по меньшей мере 20 тысяч человек.

Оккупационные власти уже восстановили Драматический театр Мариуполя, который был разрушен во время российского авиаудара, несмотря на надпись "Дети" перед зданием. Первые спектакли там планируют показать на новогодние праздники.

В Мариупольском городском совете, который после оккупации работает в Днепре, заявили, что захватчики пытаются превратить трагедию города, массовые захоронения и руины в инструмент пропаганды и заработка.

Ранее западные СМИ также сообщали, что Россия использует сеть проплаченных блогеров и инфлюенсеров, которые создают иллюзию "нормальной жизни" в оккупированном Мариуполе.

По данным журналистов, на захваченных территориях действуют специальные "блогерские школы" под патронатом оккупационных администраций.

Идея "военного туризма" является не только экономическим проектом, но и частью более широкой информационной кампании Кремля, направленной на легитимизацию оккупации и стирание памяти о военных преступлениях.