Луганщина занурюється в комунальний колапс без опалення та водопроводу, - ЦНС
На окупованій Луганщині мешканці стикаються з критичним дефіцитом води та тепла, а спроби поліпшити побутові умови перетворюються на привід для штрафів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору.
У населених пунктах Луганщини тижнями залишаються сухими водопровідні крани, а в багатоповерхівках люди користуються лише тим, що вдається злити з системи опалення.
Цей запас іде на приготування їжі, прибирання та виконання елементарних побутових потреб.
Через вогкість і холод у квартирах руйнується оздоблення і поширюється цвіль, що перетворює звичайне життя на постійне виживання.
Штрафи замість ремонтних робіт
На тлі повного руйнування комунальної інфраструктури окупаційні структури запровадили штрафи за, як вони стверджують, "злив води з батарей".
За даними Центру національного спротиву, мешканці вдаються до такого способу не за власною ініціативою, а через критично низький тиск у мережах, коли опалення не прогріває домівки та повітря неможливо стравити без втручання. Замість відновлення мереж окупанти воліють застосовувати санкції.
Спроба приховати масштаб аварій
Комунальна система фактично зруйнована: водопроводи перебувають на межі відмови, тепломережі - в аварійному стані, автономне опалення заборонено, а централізоване працює лише частково.
У низці районів місцевим "адміністраціям" дали негласну вказівку зменшити офіційну кількість аварій.
У результаті ремонтні бригади виїжджають тільки після окремого узгодження, а випадки проривів або крижаних батарей часто не фіксуються.
Штрафи за "самовільну зливу теплоносія" дають змогу формально перекласти відповідальність на мешканців і приховати реальний стан справ.
Життя в умовах гуманітарної кризи
Місцеві жителі повідомляють про щоденні труднощі: одні використовують воду з батарей для миття посуду, інші живуть в одній кімнаті біля обігрівача або відправляють дітей до родичів.
Будь-яка спроба полегшити побут сприймається як "порушення", що тільки погіршує становище людей, які опинилися без води, тепла і підтримки.
Сухі крани й холодні батареї стають нормою, а Луганщина стрімко занурюється в гуманітарну кризу.
