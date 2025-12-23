"Вітрина "русского міра": РФ поширює фейки про відбудову зруйнованого Маріуполя
Російська пропаганда запустила дезінформаційну кампанію про "відбудову та процвітання" окупованого Маріуполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.
Пропагандистські ресурси РФ поширюють публікації про буцімто "відновлені будинки" та "благоустрій парків і спортмайданчиків".
Особлива увага прикута до будівлі Маріупольського драмтеатру, яку було зруйновано авіаударом російських військ у березні 2022 року. Там переховувалися сотні цивільних людей, багато з яких загинули.
Зараз російські медіа активно поширюють публікації про "відбудову театру", причому залучаючи до цієї інформкампанії окремих іноземних журналістів, які від початку повномасштабного вторгнення співпрацюють з російською владою на окупованих українських територіях.
"Мета цієї кампанії - створити ілюзію, зокрема на Заході, нібито під владою РФ окуповані українські території активно розвиваються. Відбудувавши Маріупольський театр та окремі будинки, ru-пропаганда намагається створити з цих локацій вітрину "русского міра", - стверджують у Центрі.
Насправді ж більшість захоплених росіянами міст Донбасу залишаються в руїнах та майже знелюдніли, а місцеві мешканці не мають доступу до базових послуг і живуть під постійним терором окупантів.
"У самому Маріуполі, попри всі твердження пропаганди, мешканці масово скаржаться на втрату житла та неможливість отримати компенсацію за зруйновані квартири", - констатують аналітики Центру.
Умови життя на ТОТ
Як раніше писало РБК-Україна, на окупованій Луганщині місцеві жителі страждають від гострого дефіциту води та тепла: водопровідні крани в населених пунктах залишаються сухими тижнями, а в багатоповерхівках доводиться використовувати лише ту воду, яку вдається злити з системи опалення, при цьому будь-які спроби поліпшити побутові умови можуть обернутися штрафами.
На тлі цього Москва оголосила про запуск масштабної програми так званого "повернення мешканців" на окуповані території України, однак насправді мета Кремля полягає у формалізації контролю над Донбасом, Запорізькою та Херсонською областями через нову міграційну концепцію, що передбачає створення умов для переселення та закріплення населення за російськими правилами.
Разом із цим на тимчасово окуповані території України продовжують масово завозити викладачів із різних регіонів Росії. Ці "вчителі" направляються за контрактами з обіцянкою підвищених виплат, щоб замінити місцевих педагогів, які відмовилися працювати під контролем окупаційних адміністрацій.