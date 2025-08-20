За цими пончиками всі їдуть аж на Світязь: як приготувати їх удома (рецепт)

Світязькі пончики: простий рецепт

Інгредієнти на 15 штук:

молоко - 110 г

вода - 110 г

дріжджі сухі - 7 г (20 г прес.)

цукор - 70 г

яйця -1 шт.

борошно - 500 г

масло - 80 г

сіль - 1/3 ч.л

Для начинки потрібно:

чорниця або інші ягоди - 150 г

цукор - 50 г

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати опару. Для цього в мисці з'єднайте тепле молоко, воду, 2 ст.л цукру, 2 ст.л борошна та сухі дріжджі.

Все ретельно перемішайте та залиште в теплому місці на 20 хв.

Приготування пончиків (фото: кадр з відео)

Окремо у великій мисці з'єднайте просіяне борошно, яйце, решту цукру, сіль та всю опару. Замішайте тісто, вона виходить доволі густим та липким.

Після цього додайте до тіста масло кімнатної температури і добре все вимішайте. В результаті має вийти м'яке та еластичне тісто. Накрийте харчовою плівкою та залиште в теплі на півтори години.

Приготування світязьких пончиків (фото: кадр з відео)

Далі розділіть тісто на шматочки та формуйте пончики. Всередину додавайте ложку ягід, цукру і добре зліпіть. Сформовані пончики залиште на 45 хв, щоб вони підійшли.

Обсмажуйте у великій кількості олії, приблизно 2-3 хв з кожної сторони. В кінці притрусіть цукровою пудрою і можна насолоджуватись.

Світязькі пончики (фото: кадр з відео)