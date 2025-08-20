За цими пончиками всі їдуть аж на Світязь: як приготувати їх удома (рецепт)

Світязькі пончики - це традиційні волинські пампушки, які славляться своїм ніжним, повітряним тістом та смачною начинкою. Свою популярність вони здобули завдяки простоті приготування та неповторному смаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал відомої кулінарки та фудблогерки Лілії Цвіт.
Інгредієнти на 15 штук:
Для начинки потрібно:
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приготувати опару. Для цього в мисці з'єднайте тепле молоко, воду, 2 ст.л цукру, 2 ст.л борошна та сухі дріжджі.
Все ретельно перемішайте та залиште в теплому місці на 20 хв.
Окремо у великій мисці з'єднайте просіяне борошно, яйце, решту цукру, сіль та всю опару. Замішайте тісто, вона виходить доволі густим та липким.
Після цього додайте до тіста масло кімнатної температури і добре все вимішайте. В результаті має вийти м'яке та еластичне тісто. Накрийте харчовою плівкою та залиште в теплі на півтори години.
Далі розділіть тісто на шматочки та формуйте пончики. Всередину додавайте ложку ягід, цукру і добре зліпіть. Сформовані пончики залиште на 45 хв, щоб вони підійшли.
Обсмажуйте у великій кількості олії, приблизно 2-3 хв з кожної сторони. В кінці притрусіть цукровою пудрою і можна насолоджуватись.
