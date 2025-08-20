За этими пончиками все едут аж на Свитязь: как приготовить их дома (рецепт)

Свитязькие пончики - это традиционные волынские пончики, которые славятся своим нежным, воздушным тестом и вкусной начинкой. Свою популярность они получили благодаря простоте приготовления и неповторимому вкусу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал известного кулинара и фудблогера Лилии Цвит.
Ингредиенты на 15 штук:
Для начинки потребуется:
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить опару. Для этого в миске соедините теплое молоко, воду, 2 ст.л сахара, 2 ст.л муки и сухие дрожжи.
Все тщательно перемешайте и оставьте в теплом месте на 20 мин.
Отдельно в большой миске соедините просеянную муку, яйцо, оставшийся сахар, соль и всю опару. Замешайте тесто, оно получается довольно густым и липким.
После этого добавьте в тесто масло комнатной температуры и хорошо все вымешайте. В результате должно получиться мягкое и эластичное тесто. Накройте пищевой пленкой и оставьте в тепле на полтора часа.
Далее разделите тесто на кусочки и формируйте пончики. Внутрь добавляйте ложку ягод, сахара и хорошо слепите. Сформированные пончики оставьте на 45 мин, чтобы они подошли.
Обжаривайте в большом количестве масла, примерно 2-3 мин с каждой стороны. В конце притрусите сахарной пудрой и можно наслаждаться.
Вас может заинтересовать: