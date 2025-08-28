ua en ru
Були удари по турецькому заводу. Зеленський розповів Ердогану про атаку на Київ

Україна, Четвер 28 серпня 2025 18:41
Були удари по турецькому заводу. Зеленський розповів Ердогану про атаку на Київ Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський підтвердив телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. За даними Зеленського, російські окупанти під час удару по Києву 28 серпня атакували турецький завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Говорив із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Дякую за таку підтримку України, наших людей, за постійну готовність і прагнення допомогти в досягненні реального миру. Дуже цінуємо всю допомогу з боку Туреччини", - сказано у повідомленні.

Зеленський підтвердив, що Україна готова говорити у форматі лідерів, оскільки це зараз єдиний дієвий формат. Проте Росія ухиляється від такої розмови та продовжує війну.

Також Зеленський розповів Ердогану про російський ракетний удар по Україні 28 серпня. За його словами, росіяни застосували понад 30 ракет та приблизно 600 дронів, вбивши 17 цивільних мешканців, в тому числі чотирьох дітей.

При цьому ворог атакував не тільки житлову забудову. Атака росіян прийшлася по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді.

"Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск - санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки", - резюмував Зеленський.

Зазначимо, низка українських пабліків 28 серпня поширила інформацію, що під удар нібито потрапив завод турецької компанії Baykar під Києвом. Станом на зараз офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Масований удар по Києву 28 серпня

Російські окупанти здійснили чергову масовану атаку по Україні у ніч на 28 серпня - було випущено понад 600 дронів та понад 30 ракет різного типу. Під удар потрапив, зокрема, парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".

Окрім того, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема й "Кинджалами". Внаслідок теракту росіян зафіксовані руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.

Внаслідок атаки в одному з районів Києва було повністю зруйновано під'їзд багатоповерхового будинку. 17 осіб загинули, десятки постраждали.

