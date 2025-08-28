Були удари по турецькому заводу. Зеленський розповів Ердогану про атаку на Київ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. За даними Зеленського, російські окупанти під час удару по Києву 28 серпня атакували турецький завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

"Говорив із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Дякую за таку підтримку України, наших людей, за постійну готовність і прагнення допомогти в досягненні реального миру. Дуже цінуємо всю допомогу з боку Туреччини", - сказано у повідомленні.

Зеленський підтвердив, що Україна готова говорити у форматі лідерів, оскільки це зараз єдиний дієвий формат. Проте Росія ухиляється від такої розмови та продовжує війну.

Також Зеленський розповів Ердогану про російський ракетний удар по Україні 28 серпня. За його словами, росіяни застосували понад 30 ракет та приблизно 600 дронів, вбивши 17 цивільних мешканців, в тому числі чотирьох дітей.

При цьому ворог атакував не тільки житлову забудову. Атака росіян прийшлася по турецькому підприємству, по Посольству Азербайджану, Представництву Євросоюзу, Британській Раді.

"Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск - санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки", - резюмував Зеленський.