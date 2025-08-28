ua en ru
Были удары по турецкому заводу. Зеленский рассказал Эрдогану об атаке на Киев

Украина, Четверг 28 августа 2025 18:41
Были удары по турецкому заводу. Зеленский рассказал Эрдогану об атаке на Киев Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По данным Зеленского, российские оккупанты во время удара по Киеву 28 августа атаковали турецкий завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Говорил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Спасибо за такую поддержку Украины, наших людей, за постоянную готовность и стремление помочь в достижении реального мира. Очень ценим всю помощь со стороны Турции", - сказано в сообщении.

Зеленский подтвердил, что Украина готова говорить в формате лидеров, поскольку это сейчас единственный действенный формат. Однако Россия уклоняется от такого разговора и продолжает войну.

Также Зеленский рассказал Эрдогану о российском ракетном ударе по Украине 28 августа. По его словам, россияне применили более 30 ракет и примерно 600 дронов, убив 17 гражданских жителей, в том числе четырех детей.

При этом враг атаковал не только жилую застройку. Атака россиян пришлась по турецкому предприятию, по Посольству Азербайджана, Представительству Евросоюза, Британскому Совету.

"Это ответ Путина на все попытки Украины, США, наших европейских партнеров остановить убийства. Именно поэтому нужно давление - санкциями, пошлинами, политическое давление. Рассчитываем на сильные шаги", - резюмировал Зеленский.

Отметим, ряд украинских пабликов 28 августа распространил информацию, что под удар якобы попал завод турецкой компании Baykar под Киевом. По состоянию на сейчас официального подтверждения этой информации нет.

Массированный удар по Киеву 28 августа

Российские оккупанты совершили очередную массированную атаку по Украине в ночь на 28 августа - было выпущено более 600 дронов и более 30 ракет различного типа. Под удар попал, в частности, парк скоростных поездов "Интерсити+".

Кроме того, российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе и "Кинжалами". В результате теракта россиян зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.

В результате атаки в одном из районов Киева был полностью разрушен подъезд многоэтажного дома. 17 человек погибли, десятки пострадали.

Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
