Были удары по турецкому заводу. Зеленский рассказал Эрдогану об атаке на Киев

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По данным Зеленского, российские оккупанты во время удара по Киеву 28 августа атаковали турецкий завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

"Говорил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Спасибо за такую поддержку Украины, наших людей, за постоянную готовность и стремление помочь в достижении реального мира. Очень ценим всю помощь со стороны Турции", - сказано в сообщении.

Зеленский подтвердил, что Украина готова говорить в формате лидеров, поскольку это сейчас единственный действенный формат. Однако Россия уклоняется от такого разговора и продолжает войну.

Также Зеленский рассказал Эрдогану о российском ракетном ударе по Украине 28 августа. По его словам, россияне применили более 30 ракет и примерно 600 дронов, убив 17 гражданских жителей, в том числе четырех детей.

При этом враг атаковал не только жилую застройку. Атака россиян пришлась по турецкому предприятию, по Посольству Азербайджана, Представительству Евросоюза, Британскому Совету.

"Это ответ Путина на все попытки Украины, США, наших европейских партнеров остановить убийства. Именно поэтому нужно давление - санкциями, пошлинами, политическое давление. Рассчитываем на сильные шаги", - резюмировал Зеленский.