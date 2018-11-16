Турецкие следователи опровергли версию Саудовской Аравии об убийстве Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

В Турции опровергли выводы саудовской прокуратуры о том, что журналист умер от смертельной дозы наркотиков

У Турции есть материалы по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, которые противоречат выводам прокуратуры Саудовской Аравии. Об этом сообщет РБК-Украина, ссылаясь на газету Hürriyet.

Как сообщает издание, в Турции опровергли выводы саудовской прокуратуры о том, что журналист умер от смертельной дозы наркотиков.

"О том, что Хашкаджи отчаянно пытался выжить, можно услышать на семиминутной аудиозаписи. На ней нет никаких намеков на то, что кто-то его пытался убеждать", - пишет издание.

То, что убийство Хашкаджи было спланировано, по мнению издания, указывают ряд косвенных фактов.

Ранее сообщалось, что тело известного саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция), было уничтожено в кислоте.

Как писало РБК-Украина ранее, глава турецкой партии Vatan Догу Перінчек заявил, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

Отметим, сотрудники консульства Саудовской Аравии пытались замести следы после убийства в Стамбуле журналиста, в частности, для этого они подобрали похожего на него человека, который гулял в день убийства по городу.