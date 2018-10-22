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Турецкие спецслужбы заподозрили саудовцев в попытке создать двойника погибшего Хашкаджи

Новости » Общество    22.10.2018 - 14:49
Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)
Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Изначально сотрудники консульства Саудовской Аравии пытались замести следы после убийства журналиста

Сотрудники консульства Саудовской Аравии пытались замести следы после убийства в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи, в частности, для этого они подобрали похожего на него человека, который гулял в день убийства по городу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN. 

Телекомпания сообщает, что турецкие спецслужбы выяснили, что в день исчезновения Хашкаджи из консульства вышел мужчина, который был одет точно так же. Он гулял по городу и попал на камеры наружного наблюдения в самом центре Стамбула. 

Сообщается, что мужчина, которого опознали как сотрудника спецслужб Саудовской Аравии Мустафу аль-Мадани, был в том же костюме, что и Хашкаджи, носил фальшивую бороду и очки.

Как предположили турецкие службы, схожий возраст и рост должны были заставить наблюдателей поверить, что журналист действительно покинул консульство целым и невредимым.

Напомним, ранее сообщалось, что Джамаль Хашкаджи пытался противодействовать властям Саудовской Аравии, которая проводит информационную компанию против инакомыслящих в Twitter.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Саудовская Аравия признала смерть Хашкаджи в своем консульстве. Саудовский король отправил в отставку заместителя главы службы общей разведки Ахмеда Асири. При этом изначально власти Саудовской Аравии утверждали, что автор Washington Post, который ходил в консульство за документами, решил все свои вопросы и вышел на улицу.

Также стоит отметить, что в Саудовской Аравии заявили, что Хашкаджи умер от удушающего захвата сзади. Власти Саудовской Аравии полагают, что журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи умер от удушающего захвата сзади или удушения руками.


 

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