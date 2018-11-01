Тело журналиста Хашкаджи уничтожили в кислоте, - Hurriyet Daily News

Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Тело было уничтожено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в соседней резиденции генконсула страны

Тело известного саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция), было уничтожено в кислоте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Так, соответствующую информацию сообщил турецкий чиновник.

"Турецкий чиновник сообщил Washington Post, что тело убитого журналиста Джамаля Хашкаджи было уничтожено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в соседней резиденции генерального консула Саудовской Аравии", - сообщает издание.

Следует отметить, что пока официальных заявлений о нахождении тела убитого журналиста нет.

Напомним, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает Саудовскую Аравию сообщить, где находится тело убитого саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Как писало РБК-Украина ранее, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

Позже появилась информация о том, что тело журналиста расчленили, а его лицо изуродовали. Однако президент Турции заявил, что тело Хашкаджи до сих пор не найдено, а власти Саудовской Аравии не дали разрешение на обыск колодца на территории своего генконсульства.