Тело журналиста Хашкаджи уничтожили в кислоте, - Hurriyet Daily News

Тело было уничтожено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в соседней резиденции генконсула страны
Тело известного саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция), было уничтожено в кислоте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News.
Так, соответствующую информацию сообщил турецкий чиновник.
"Турецкий чиновник сообщил Washington Post, что тело убитого журналиста Джамаля Хашкаджи было уничтожено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в соседней резиденции генерального консула Саудовской Аравии", - сообщает издание.
Следует отметить, что пока официальных заявлений о нахождении тела убитого журналиста нет.
Напомним, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает Саудовскую Аравию сообщить, где находится тело убитого саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.
Как писало РБК-Украина ранее, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.
Позже появилась информация о том, что тело журналиста расчленили, а его лицо изуродовали. Однако президент Турции заявил, что тело Хашкаджи до сих пор не найдено, а власти Саудовской Аравии не дали разрешение на обыск колодца на территории своего генконсульства.