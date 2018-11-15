ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии из-за убийства Хашкаджи

Новости » Политика    15.11.2018 - 17:50
США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии из-за убийства Хашкаджи
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Граждан Саудовской Аравии внесли в черный список в рамках глобального акта о правах человека имени Магнитского

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минфина.

Как сообщается, граждан Саудовской Аравии внесли в черный список в рамках глобального акта о правах человека имени Магнитского.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд Аль-Моеб требует смертной казни для пяти саудовских граждан, которых обвиняют в убийстве журналиста Джамала Хашкаджи в консульстве страны в Стамбуле.

Также президент Турции Эрдоган заявлял, что приказ об убийстве саудовского журналиста был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии.

Добавим, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявлял, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Позже появилась информация о том, что тело журналиста расчленили, а его лицо исказили.

Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отправился в Саудовскую Аравию, в частности, чтобы призвать местную власть сотрудничать в расследовании убийства журналиста The Washington Post в консульстве страны в Стамбуле.

 

 

Саудовская Аравия пообещала подать в суд на СМИ Катара и Турции из-за Хашкаджи Аудиозапись убийства Хашкаджи шокировала офицера разведслужбы Саудовской Аравии
Новости Украины Джамаль ХашкаджиСоединенные Штаты АмерикиСаудовская АравияСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь