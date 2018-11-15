США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии из-за убийства Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Граждан Саудовской Аравии внесли в черный список в рамках глобального акта о правах человека имени Магнитского

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минфина.

Как сообщается, граждан Саудовской Аравии внесли в черный список в рамках глобального акта о правах человека имени Магнитского.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд Аль-Моеб требует смертной казни для пяти саудовских граждан, которых обвиняют в убийстве журналиста Джамала Хашкаджи в консульстве страны в Стамбуле.

Также президент Турции Эрдоган заявлял, что приказ об убийстве саудовского журналиста был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии.

Добавим, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявлял, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Позже появилась информация о том, что тело журналиста расчленили, а его лицо исказили.

Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отправился в Саудовскую Аравию, в частности, чтобы призвать местную власть сотрудничать в расследовании убийства журналиста The Washington Post в консульстве страны в Стамбуле.