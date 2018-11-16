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Турецькі слідчі спростували версію Саудівської Аравії про вбивство Хашкаджі

Новини » Суспільство    16.11.2018 - 12:13
Турецькі слідчі спростували версію Саудівської Аравії про вбивство Хашкаджі
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

У Туреччині спростували висновки саудівської прокуратури про те, що журналіст помер від смертельної дози наркотиків

У Туреччини є матеріали по справі про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, які суперечать висновкам прокуратури Саудівської Аравії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на газету Hürriyet.

Як повідомляє видання, в Туреччині спростували висновки саудівської прокуратури про те, що журналіст помер від смертельної дози наркотиків.

"Про те, що Хашкаджі відчайдушно намагався вижити, можна почути на семихвилинному аудіозаписі. На ньому немає ніяких натяків на те, що хтось намагався його переконувати", - пише видання.

Те, що вбивство Хашкаджі було сплановане, на думку видання, вказують ряд непрямих фактів.

Раніше повідомлялося, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі (Туреччина), було знищено в кислоті.

Як писало РБК-Україна раніше, глава турецької партії Vatan Догові Перінчек заявив, що тіло вбитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

Відзначимо, співробітники консульства Саудівської Аравії намагалися замести сліди після вбивства в Стамбулі журналіста, зокрема, для цього вони підібрали схожу на нього людину, яка гуляла у день вбивства по місту.

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