Турецькі судна зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія, - Ердоган

Турецькі судна у рамках експортної "зернової угоди" зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана .

"Наші російські друзі заявили, що не перешкоджатимуть виходу турецьких кораблів у порти Миколаїв та Ольвія. Ми вдячні їм за це", - написав президент Туреччини.

Зазначимо, сьогодні Україна, Туреччина, ООН та РФ домовилися про продовження "зернової ініціативи" ще на два місяці.

Додамо, що ще наприкінці 2022 року президент України Володимир Зеленський закликав розширити "зернову угоду" на порти Миколаїв та Ольвія.

Нагадаємо, що Росія погрожувала вийти з "зернової угоди" 18 травня, якщо не буде усунено перешкод для експорту зерна та добрив, зокрема аміаку, з країни-агресора.

При цьому постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що РФ спекулює на темі "зернової ініціативи", адже насправді експорт російського зерна виріс вдвічі.

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