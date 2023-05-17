ua ru
Ср, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Турецькі судна зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія, - Ердоган

Новость на русском →
Середа 17 травня 2023 17:20
Турецькі судна зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія, - Ердоган Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Турецькі судна у рамках експортної "зернової угоди" зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Наші російські друзі заявили, що не перешкоджатимуть виходу турецьких кораблів у порти Миколаїв та Ольвія. Ми вдячні їм за це", - написав президент Туреччини.

Зазначимо, сьогодні Україна, Туреччина, ООН та РФ домовилися про продовження "зернової ініціативи" ще на два місяці.

Додамо, що ще наприкінці 2022 року президент України Володимир Зеленський закликав розширити "зернову угоду" на порти Миколаїв та Ольвія.

Нагадаємо, що Росія погрожувала вийти з "зернової угоди" 18 травня, якщо не буде усунено перешкод для експорту зерна та добрив, зокрема аміаку, з країни-агресора.

При цьому постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що РФ спекулює на темі "зернової ініціативи", адже насправді експорт російського зерна виріс вдвічі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
зерновий коридор Турция Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
В ОП підтвердили. Президент ПАР хоче приїхати до Зеленського з "мирною ініціативою"
В ОП підтвердили. Президент ПАР хоче приїхати до Зеленського з "мирною ініціативою"
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу