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Зеленський хоче безстрокової "зернової угоди" та додати порти Миколаїв та Ольвія

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Вівторок 15 листопада 2022 08:25
Зеленський хоче безстрокової "зернової угоди" та додати порти Миколаїв та Ольвія Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Угода щодо експорту українського продовольства має бути продовжена безстроково. Україна пропонує розширити ініціативу на порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського на саміті G20.

"Завдяки потужній участі ООН, Туреччини та інших партнерів ми показали, як співпраця кількох може повернути продовольчу безпеку багатьом", - сказав він.

Зеленський вважає, що "зернова угода" заслуговує на безстрокове подовження, незалежно від того, коли закінчиться війна Росії проти України, адже право на їжу - це фундаментальне право кожної людини у світі.

Він зазначив, що Україна з липня експортувала понад 10 млн тонн продовольства морським шляхом та може наростити експорт ще на мільйони тонн щомісячно.

"Для цього я пропоную розширити експортну "зернову ініціативу" на інші наші порти, зокрема на порти Миколаєва та Ольвія у Миколаївській області", - додав президент.

Як повідомлялося раніше, Росія знову заявила про своє прагнення безперешкодного доступу на світові ринки для експорту свого продовольства та добрив.

Окрім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна зацікавлена у продовженні функціонування "зернової ініціативи", але РФ повинна припинити її гальмувати.

Тим часом генсекретар ООН Антоніу Гутерреш сподівається, що Росія вирішить продовжити "зернову ініціативу".

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