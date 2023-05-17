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Турецкие суда смогут заходить в порты Николаев и Ольвия, - Эрдоган

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Среда 17 мая 2023 17:20
Турецкие суда смогут заходить в порты Николаев и Ольвия, - Эрдоган Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Турецкие суда в рамках экспортного "зернового соглашения" смогут заходить в порты Николаев и Ольвия в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких кораблей в порты Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это", - написал президент Турции.

Отметим, что сегодня Украина, Турция, ООН и РФ договорились о продлении "зерновой инициативы" еще на два месяца.

Добавим, что еще в конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский призывал расширить "зерновое соглашение" на порты Николаев и Ольвия.

Напомним, что Россия угрожала выйти из "зернового соглашения" 18 мая, если не будут устранены препятствия для экспорта зерна и удобрений, в том числе аммиака, из страны-агрессора.

При этом постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что РФ спекулирует на теме "зерновой инициативы", ведь на самом деле экспорт российского зерна вырос вдвое.

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