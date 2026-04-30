Турецька мережа SuperStep закриває всі магазини в Україні – що відомо про рішення ритейлера

SuperStep закриває всі магазини в Україні у травні–червні 2026 року.

Рішення ухвалене в межах глобальної оптимізації бізнесу Eren Retail Group.

Магазини Lacoste в Україні продовжують роботу у звичайному режимі.

Станом на кінець квітня в Україні працювало 6 офлайн-магазинів SuperStep.

Бренд працює на українському ринку з 2015 року.

"Ми вирішили оптимізувати нашу бізнес-модель та перерозподілити ресурси на ті сфери, де бачимо вищу довгострокову ефективність. Україна залишається для нас важливим ринком, і цей крок – це оптимізація глобальної діяльності, а не оцінка потенціалу ринку", – зазначив Зафер Озбай.

Водночас він підкреслив, що мережа Lacoste, яка також входить до Eren Retail Group, продовжує роботу в Україні. Станом на кінець квітня в країні працювало 12 магазинів бренду.

SuperStep була заснована у 2012 році в Стамбулі та працює у сегменті sport-casual і lifestyle, пропонуючи продукцію таких брендів як Nike, Adidas, Puma, New Balance та інші. В Україні бренд працює з 2015 року, коли відкрив перший магазин у Києві.

У 2023–2025 роках мережа продовжувала розширення та відкривала нові магазини у великих містах України, однак нині завершує офлайн-діяльність.

На кінець квітня 2026 року в Україні залишалося шість магазинів SuperStep, зокрема у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі. Також бренд мав онлайн-магазин.