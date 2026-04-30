Турецкая сеть SuperStep закрывает все магазины в Украине - что известно о решении ритейлера

Международная сеть обувных мультибрендовых магазинов SuperStep закроет все свои магазины в Украине в течение мая-июня. Решение принято в рамках стратегического анализа глобальной деятельности компании и оптимизации бизнес-модели.
Об этом заявил генеральный директор Eren Retail Group в Украине Зафер Озбай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RAU.
"Мы решили оптимизировать нашу бизнес-модель и перераспределить ресурсы на те сферы, где видим более высокую долгосрочную эффективность. Украина остается для нас важным рынком, и этот шаг - это оптимизация глобальной деятельности, а не оценка потенциала рынка", - отметил Зафер Озбай.
В то же время он подчеркнул, что сеть Lacoste, которая также входит в Eren Retail Group, продолжает работу в Украине. По состоянию на конец апреля в стране работало 12 магазинов бренда.
SuperStep была основана в 2012 году в Стамбуле и работает в сегменте sport-casual и lifestyle, предлагая продукцию таких брендов как Nike, Adidas, Puma, New Balance и другие. В Украине бренд работает с 2015 года, когда открыл первый магазин в Киеве.
В 2023-2025 годах сеть продолжала расширение и открывала новые магазины в крупных городах Украины, однако сейчас завершает офлайн-деятельность.
На конец апреля 2026 года в Украине оставалось шесть магазинов SuperStep, в частности в Киеве, Львове, Одессе и Днепре. Также бренд имел онлайн-магазин.