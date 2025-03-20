В Туреччині пройшли протести після затримання мера Стамбула

У Туреччині спалахнули протести після затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу. Це сталося за кілька днів до того, як його мали обрати кандидатом у президенти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ВВС і Euronews.

Так, тисячі протестувальників вийшли на вулиці Стамбула.

" Кілька доріг були закриті, деякі соціальні медіа-платформи були обмежені, а демонстрації заборонені на чотири дні, щоб спробувати перешкодити протестам", - пише Euronews .

Однак, як пишуть журналісти, попри заборону, багато хто з протестувальників зібралися біля штаб-квартири поліції Стамбула, мерії та біля штаб-квартири Республіканської народної партії (CHP) Імамоглу.

Тисячі людей мітингували на морозі перед мерією, вигукуючи: "Ердоган, диктатор!" і "Імамоглу, ти не один!"

Зокрема, ОМОН перекрив дороги, що ведуть до відділу охорони Ватан, куди доставили мера після затримання. У найбільшому місті Туреччини повідомлялося про сутички між протестувальниками та поліцією.

За даними ВВС, поліція затримала 100 осіб, у тому числі інших політиків, журналістів і бізнесменів, у рамках розслідування, а офіс губернатора Стамбула запровадив чотириденні обмеження в місті.

"Уряд заборонив масові зібрання в Стамбулі в рамках чотирьох днів обмежень. Але очікуються нові протести по всій країні, оскільки лідери опозиції, включаючи дружину Імамоглу, закликають людей "підняти свій голос", - пише видання.

Багато вулиць у Стамбулі також були закриті для руху, а деякі лінії метро скасували свою роботу.

Додамо, що вибір кандидата в президенти від CHP, має відбутися в неділю, 23 березня.