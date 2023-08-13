У Туреччині заарештували депутата Бундестагу

Депутата німецького Бундестагу від Лівої партії Гекаю Акбулут було затримано в аеропорту Анталії в Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Інцидент стався 3 серпня в Анталії. Як повідомляється, Акбулут звільнили через кілька годин після затримання.

Міністерство закордонних справ підтвердило німецьким ЗМІ, що знає про цей випадок.

Згідно з повідомленням, посольство Німеччини в Анкарі та консульство в Анталії перебували "в дуже тісному контакті" з Акбулут. Федеральний уряд втрутився "на високому рівні, рішуче і через різні канали" і домігся її негайного звільнення.

Що відомо про Акбулут

Акбулут народилася в Туреччині і є членом Бундестагу з 2017 року. Повідомляється, що вона повідомила про це турецькій владі, проте все одно постала перед суддею.

У минулому політик виступала, серед іншого, за скасування заборони на діяльність Робітничої партії Курдистану.

РПК заборонена в Німеччині з 1993 року, а з 2002 року перебуває у списку терористів ЄС. Її лідер Абдулла Оджалан утримується на тюремному острові Імралі за державну зраду, вбивство і створення терористичної організації.

Причина затримання

На цей час причину затримання достеменно не відомо. Після затримання Акбулут написала пост на своїй сторінці в Twitter, де вказала, що не знала, що чекає на неї в Туреччині.

"Я тільки в аеропорту в Туреччині дізналася, що є ордер на мій арешт від прокуратури Кайсері", - написала вона.

Нагадаємо, ми повідомляли, що співробітника німецького Бундесверу затримано за підозрою в шпигунстві на користь Російської Федерації.

Російські агенти та шпигуни в Німеччині

Нагадаємо, днями ми писали, що Росія співпрацює з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" (AfD) та ставить перед нею завдання перешкоджати поставкам німецької зброї в Україну.

Водночас за даними Bild, один із головних шахраїв Німеччини міг співпрацювати з Пригожиним та ГРУ Росії.

До того ж торік повідомлялось, що військова контррозвідка Німеччини вважає, що російські спецслужби могли отримати доступ до телефонів бійців ЗСУ поруч із тренувальними базами.

Ми також писали, що у Німеччині могла діяти ціла низка російських агентів, які намагаються налаштувати Німеччину проти підтримки України. Зокрема, проводячи акції, на яких закликають Берлін змінити свій прозахідний вектор.

Також громадянин Німеччини Артур Е. під час двох поїздок до Москви передав Федеральній службі безпеки РФ (ФСБ) секретну інформацію, в тому числі про втрати РФ в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.