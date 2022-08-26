Российские спецслужбы шпионили за бойцами ВСУ на учениях в Германии, - Spiegel

Военная контрразведка Германии считает, что российские спецслужбы могли получить доступ к телефонам бойцов ВСУ рядом с тренировочными базами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

По данным журналистов, агенты РФ активизировались после объявления Германией о поставках военной помощи Украине. Тогда украинские военные отправились на тренировочные базы в Германию. Рядом с ними военная контрразведка Германии заметила минидроны и подозрительные автомобили.

Немецкие спецслужбы обнаружили подозрительную активность возле военных объектов в Графенвере и Идар-оберштайне. Именно там инструкторы из Соединенных Штатов и ФРГ обучали украинских военных.

Источники журналистов предположили, что российские шпионы могли следить за мобильными телефонами военных ВСУ. Также в небе были над тренировочными базами замечены минидроны, однако они быстро исчезли.