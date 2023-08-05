РФ через німецьку ультраправу партію намагалася завадити поставкам Leopard в Україну, - ЗМІ

Росія співпрацює з ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" (AfD) та ставить перед нею завдання перешкоджати поставкам німецької зброї в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

У спільному розслідуванні репортерів німецького журналу Spiegel, російської платформи для розслідувань Insider та Bellingtcat журналісти з’ясували, як натуралізований громадянин Німеччини та помічник депутата Бундестагу за допомогою імовірного агента російських спецслужб планували зупинити або уповільнити постачання німецьких основних бойових танків Leopard в Україну.

Як пише міжнародна версія журналу Spiegel, проросійський активіст і постійний гість на російських пропагандистських ток-шоу, який працює на політика з ультраправої партії AfD, шукав підтримки Москви для позову проти уряду Німеччини, щоб затримати постачання німецької зброї в Україну.

Insider повідомляє, що натуралізований громадянин Німеччини й помічник депутата Бундестагу, Володимир Сергієнко та "Олексій", імовірний співробітник ФСБ, планували зупинити або уповільнити постачання німецьких основних бойових танків Leopard в Україну за допомогою абсурдних судових позовів проти німецького уряду, вартість яких була б лише 93 000 доларів.

Приводом для позовів мало стати те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився відправити ці озброєння в Україну без дозволу Бундестагу, хоча жоден закон Німеччини не вимагає такої згоди.

Хід справи

В середу, 5 липня, парламентська фракція AfD подала позов до Федерального конституційного суду.

Водночас парламентська група AfD у Бундестазі заперечує зв'язок між позовом та діяльністю Сергієнка.

"Вони стверджують, що їхній юридичний відділ і юридичний представник Ульріх Восгерау підготували скаргу, а парламентська група покрила витрати. Ойген Шмідт та інші члени парламенту, близькі до Сергієнка, як стверджує AfD, не мали жодного відношення до процесу", - повідомляє Spiegel.

Співпраця Сергієнка з Москвою

У листуванні Сергієнка і його імовірного куратора з російських спецслужб, до якого отримали доступ журналісти-розслідувачі, використовувалися вирази, типові для радянських органів, що курували підривну діяльність за кордоном.

Зокрема, за даними видавництв, співрозмовники обговорювали "активні заходи" - термін, який "Росія використовує для прихованих спроб вплинути на політику інших країн за допомогою дезінформації, пропаганди та інших нечесних методів ще з радянських часів.

"Офіційно AfD не визнає свого зв'язку з Кремлем, але, як свідчить зламане листування, депутати цієї фракції не просто координували з Москвою свої дії, але отримували прямі інструкції - навіть заготовлені темники, яких слухняно дотримувалися", – йдеться у статті Insider.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина регулярно передає Україні пакети військової допомоги. В п’ятницю, 4 серпня, стало відомо, що Бундестаг передав Україні нове військове обладнання та засоби для розмінування.

Нещодавно Україна отримала від Німеччини перші 10 танків Leopard 1А5 і зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

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