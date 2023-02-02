Поплічник російського шпигуна в Німеччині передавав дані про втрати в Україні, - Spiegel

Громадянин Німеччини Артур Е. під час двох поїздок до Москви передав Федеральній службі безпеки РФ (ФСБ) секретну інформацію, в тому числі про втрати РФ в Україні, яку він отримав від співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Карстена Л.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel , про це поплічник шпигуна розповів німецьким слідчим.

Артура Е. 22 грудня було затримано в аеропорту Мюнхена після прибуття зі США. Наступного дня його заарештували за підозрою у співучасті у державній зраді як передбачуваного спільника Карстена Л, затриманого раніше за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Артур Е. стверджує, що контакти в Москві йому "організував" Карстен Л. Слідчі своєю чергою не виключають, що все було навпаки: Е. умовив співробітника BND видати йому секретну інформацію німецької розвідслужби і встановив необхідні контакти в Росії.

Як пише Der Spiegel, наприкінці жовтня минулого року Артур Е. вирушив для конспіративної зустрічі до Росії з даними, отриманими від Карстена Л. В одному з московських ресторанів він зустрівся з двома співробітниками ФСБ і передав їм конверт із кількома десятками сторінок документів російською мовою.

Перед цим він ознайомився зі вмістом конверта та сфотографував частину документів, у тому числі видруковані скриншоти таблиць із даними про російські військові втрати в Україні, які, як передбачає видання, BND перехопила під час секретної операції. На думку видання, ці документи могли допомогти російській спецслужбі зрозуміти, якими джерелами інформації користується німецька розвідка.

Однак, як стверджує видання, Артур Е. повідомив німецьким слідчим, що співробітники ФСБ були незадоволені якістю отриманих документів – на їхню думку, непридатними для читання.

Тому в листопаді Е. знову вирушив до Москви з документами BND і цього разу отримав конверт із грошима – імовірно від співробітників ФСБ. Як стверджує Артур Е., саме в цей момент у нього виникли сумніви щодо того, чим саме він займається. До другої поїздки він нібито думав, що діє у рамках таємної місії німецької розвідки, а не як передбачуваний спільник подвійного агента. Слідчі вважають, що цим твердженням Е. лише намагається убезпечити себе.

Достойною особливої уваги Der Spiegel називає ще одну заяву Артура Е. під час допиту. За його словами, після повернення з Москви до Мюнхена його зустрів не Карстен Л., а інший співробітник BND, якому він і передав конверт. Цей співробітник провів Е. через спеціальний вихід із зали прильоту в обхід німецької митниці. У зв'язку з цим розпочато ще одне розслідування, хоча, як стверджує видання, слідчі схильні вважати, що цей співробітник BND не був присвячений тому, що робив, і підозри у його співучасті у злочині можуть не підтвердитися.

Як з'ясував Der Spiegel, Артур Е. та Карстен Л. познайомилися через спільного приятеля у 2021 році на одному зі свят у містечку Вайльхайм на півдні Баварії, де живе зі своєю родиною співробітник BND. Артур Е. народився 1991 року в сім'ї вихідців із Росії. У 1999 році він втратив громадянство РФ і став громадянином ФРН. З 2009 по 2015 роки Е. служив за контрактом у бундесвері.

Нагадаємо, у грудні в Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND), якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

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