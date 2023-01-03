Російські агенти намагаються налаштувати Німеччину проти України, - Reuters

У Німеччині діє ціла низка російських агентів, які намагаються налаштувати Німеччину проти підтримки України. Зокрема, проводячи акції, на яких закликають Берлін змінити свій прозахідний вектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У вересні 2022 року близько 2 тисяч протестувальників зібралися на площі під собором в Кельні, щоб закликати уряд Німеччини порвати із західною коаліцією, яка підтримує Україну та вкласти мир з Росією.

"Ми повинні перестати бути васалами американців", - заявив правий німецький політик Маркус Бейзіхт під час мітингу.

Журналісти Reuters не змогли взяти інтерв'ю протестувальників, адже вони відмовлялись говорити, один з активістів натомість намагався переконати поліцейського заарештувати журналіста як "українського шпигуна". Проте тоді співробітники агентства Reuters встановили особи ключових фігур, причетних до просування промосковської позиції в Німеччині з початку війни.

Одним з них є колишній російський офіцер ВПС. Його звати Макс Шлунд, проте ще десять років тому, до переїзду в Німеччину, його звали Ростислав Теслюк. Останніми місяцями він їздив на окупований Росією схід України, а нещодавно російська державна установа оплатила йому квиток на літак до Москви на конференцію Володимира Путіна.

Іншого звати Андрій Харьковський. Він присягає на вірність товариству, яке підтримує військовий похід Москви проти України. На запитання Reuters Шлунд та Харківський відповідати не стали, а на повідомлення в WhatsApp Шлунд написав: "Слава Росії!".

Reuters також розповіло, що деякі з найгучніших агітаторів за зміну політики Німеччини мають два обличчя. Деякі використовують псевдоніми та мають нерозголошені зв’язки з Росією та російськими організаціями, які перебувають під міжнародними санкціями, або з ультраправими організаціями.

Агентство додало, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини на питання про цю справу заявило, що "дуже серйозно" сприймає будь-які спроби іноземних держав або окремих осіб вплинути на політику, особливо "в контексті російської агресії в війні проти України".