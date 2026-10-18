Туреччина закупить російське паливо в межах дизельної угоди Трампа

Як повідомив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, домовленості щодо дизельного пального мають важливе значення для енергетичної безпеки країни.

Туреччина імпортує енергоресурси з кількох держав, серед яких Росія, Іран та Азербайджан. Водночас Анкара прагне диверсифікувати постачання та розширює співпрацю зі США й іншими партнерами.

"Росія ввела обмеження на експорт дизельного палива в останні місяці, коли у неї почалися ці проблеми. Тепер вона уклала угоду щодо дизельного палива з Трампом... У рамках проведених нами переговорів ми будемо забирати частину цього дизельного палива до Туреччини", - заявив Байрактар.

Він не уточнив, про які обсяги постачання йдеться та на яких умовах Туреччина отримуватиме пальне.

Домовленості вже зазнали критики з боку президента України Володимира Зеленського, європейських посадовців і деяких представників Республіканської партії США.

Дизельна угода США та РФ

Нагадаємо, нещодавно США тимчасово послабили санкційні обмеження на російське дизельне пальне. Мінфін США видав ліцензію, яка дозволяє його постачання до 7 квітня 2027 року. Це відкриває Росії можливість повернутися на американський та світовий ринки з мільйонами тонн пального.

У Москві вже заявили про намір до кінця року відновити експорт дизелю до 3-3,5 млн тонн на місяць. Російська влада розраховує таким чином повернутися до докризових показників і навіть перевищити раніше озвучені обсяги. Для Кремля це не лише можливість збільшити продажі енергоресурсів, а й шанс отримати додаткові доходи.